Son dakika haber: Konya'da üç aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya yansıdı Son dakika gelişmesine göre Konya'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza, araç kamerasıyla görüntülendi. Konya'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza, araç kamerasıyla görüntülendi. İ.A. yönetimindeki otomobil, Meram ilçesi Ferit Paşa Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan geçmeye çalışırken zincirleme kaza meydana geldi. İki otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada, hasar oluştu. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü İ.A'ya 427 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan, kaza anı başka bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi. AA / Savaş Güler - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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