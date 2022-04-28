Son dakika haber... Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığın yargılaması sürüyor

Konya'da, kamyon servisinde beraber çalıştığı kişiyle başka bir iş yerinin sahibi iki kişiyi silahla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ö. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yusuf Ö, maktuller tarafından tahrik edildiğini, öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia ederek, maktullerle arasındaki telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, maktullerin daha önce incelenemeyen telefonlarının incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 7 Nisan 2020'de bir kamyon bakım servisinde çalışan Halil İbrahim Uzun'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan Yusuf Ö, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahipleri Yaşar Baki Uzun (37) ve Mehmet Ali Şeflek'i de tabancayla vurduğunu söylemişti. İş yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Uzun ve Şeflek de yaşamını yitirmişti.