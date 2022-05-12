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Son dakika haber: Konya'da su dolu kovaya düşen çocuk öldü

AA - Savaş Güler - Güncel
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Son dakika haber: Konya'da su dolu kovaya düşen çocuk öldü

Son dakika haber... Konya'nın Karatay ilçesinde, evlerindeki su dolu kovaya düşen çocuk hayatını kaybetti.

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde, evlerindeki su dolu kovaya düşen çocuk hayatını kaybetti.

Nakiboğlu Mahallesi Şahbender Sokak'taki evlerinde oynayan 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Abdülkerim el- Hac, su dolu kovaya düştü.

Ailesi tarafından kovadan çıkarılan çocuk, ambulansla Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.

Çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Savaş Güler - Güncel

Konya, Çocuk, Hac, su, Güncel, Haberler

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