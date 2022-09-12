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Son dakika haber | Konya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

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Son dakika haber | Konya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Son dakika gündem haberi: Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 34 BJF 339 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Saime Durmaz'a çarptı.

İlk müdahaleyi yoldan geçen bir vatandaşın yaptığı ağır yaralı Durmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sürücü M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

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