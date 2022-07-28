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Son dakika haber: Konya'da otomobil hırsızlığı yapan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika haber: Konya'da otomobil hırsızlığı yapan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika haberine göre Konya'da 3 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

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Konya'da 3 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde 3 ayrı mahallede çalınan otomobillerin bulunması için çalışma başlattı.

Polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından otomobilleri çalan şüphelilerin Ercan Y. (26), Muzaffer Y. (29) ve Hasan Y. (25) olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri belirlenen adreslerde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen ve çeşitli olaylardan suç kayıtlarının olduğu belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ercan Y. ile Hasan Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Muzaffer Y. tutuklandı.

AA / Savaş Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler Son Dakika

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