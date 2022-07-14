Mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Mahalle bekçisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Konya'da silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden bekçilerden birini tabancayla ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Konya'da silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden bekçilerden birini tabancayla ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Fetih Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine olan yerine giden mahalle bekçilerinden biri, olaya müdahale sırasında tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Bekçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.Ç. (23), polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli, hakimlikçe kasten öldürmeye teşebbüs iddiasıyla tutuklandı.

AA / Güncel

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