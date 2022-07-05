Son dakika haber... Konya'da komşu dükkandaki kuyumcuyu öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde komşu dükkandaki kuyumcuyu silahla öldürülen şüpheli tutuklandı.

Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlı Osman Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlının, savcılıktaki ifadesinde, maktul Yusuf Şahin ile aralarında herhangi bir husumeti olmadığını ancak 5 yıldır kendisine nefret duyduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin "Aramızda husumet yoktu. Bende takıntı oluşturan hareketleri vardı. Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı. Olay nedeniyle pişman değilim." dediği belirtildi.

İfadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Osman Y. tutuklandı.

Olay

İddiaya göre, dün Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60), komşu kuyumcunun oğlu Osman Y. (27) tarafından silahla vurulmuş, Şahin olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaçan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Osman Y, kısa süre sonra polis ekiplerince evinde yakalanmıştı.