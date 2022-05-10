Son dakika haber | Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın yargılanması sürüyor
AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Son dakika haberine göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Y'nin avukatı ile taraflar katıldı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde Şenol Y, 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldürmüş, ardından Erkanlı Sokak'taki dükkanında yaraladığı kayınpederi Bekir Dağdeviren de hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından kaçmaya çalışan Şenol Y, çevredeki esnaf tarafından yakalanmıştı.
AA / Havva Dereağzı - Güncel