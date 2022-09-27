Son dakika haber | Konya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Konya'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Konya'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alaaddin Kılınç yönetimindeki 23 ABP 138 plakalı hafif ticari araç, Konya - Aksaray kara yolunun 80. kilometresinde, elektrik direğine çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Kılınç ile araçtaki Nurettin Kılınç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve ağır yaralı oldukları öğrenilen araçtaki 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Savaş Güler Aksaray Tragger Konya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Konya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.