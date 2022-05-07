Son dakika haber! Konya'da çatı tamir ederken elektrik akımına kapılan usta öldü

KARAPINAR, KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde çatı tamiri sırasında elektrik akımına kapılan kaynak ustası hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kayalı Mahallesi Tilkili mevkisinde bir evin çatısını tamir eden kaynak ve çatı ustası Soner Tünalp (38), elektrik akımına kapılarak yere düştü.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.