Son dakika haber | KONYA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN

Son dakika haberleri: KONYA'da 2'nci Organize Sanayi sitesinde bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KONYA'da 2'nci Organize Sanayi sitesinde bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edilirken, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan da itfaiye araçları yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 2'nci Organize Sanayi Sitesinde bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangına, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Konya Organize Sanayi itfaiyesinin yanı sıra 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait yangın söndürme araçları da müdahale ediyor. Boya fabrikasındaki yangında, patlama riskine karşı Konya-Ankara kara yolu da trafiğe kapatıldı.