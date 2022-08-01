Son dakika haber... Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Konya'nın Meram ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Konya'nın Meram ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sahibiata Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Yasin S. (20) ile Suriye uyruklu A.H. (22) ve M.H. (18) arasında "yan bakma" meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Yasin S. ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin arından taburcu edildi.

Polis, olayın şüphelileri olduğu öne sürülen A.H. ve M.H'yi gözaltına aldı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Meram Konya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title