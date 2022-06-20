Son dakika haber! Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı Edinilen son dakika haberine göre Konya'da araçlarında 22 kilo 500 gram eroin ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı. Konya'da araçlarında 22 kilo 500 gram eroin ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişteki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin de destek verdiği aramalarda, otomobillerin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 44 parça halinde 22 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Serhat Çetinkaya - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Konya Güncel Haberler Son Dakika

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