Son dakika: KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI Son dakika haberleri... KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip takla attı. KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alpaslan Ç. idaresinde 70 BH 584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip yol kenarında bulunan bahçe telinin beton direklerine çarparak takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Tunahan E., Enver T. ve Mustafa B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Görüntü detayı --------------------------------- -Takla atan otomobilden görüntüler -Kaza yerinden görüntüler -Detaylar Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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