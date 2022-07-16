KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; AYNI AİLEDEN 5 YARALI - Haberler

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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; AYNI AİLEDEN 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERZİNCAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

ERZİNCAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sularında Erzincan-Sivas karayolu 25'inci kilometresindeki Tüneller mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan memleketleri Erzurum'a doğru gitmekte olan Muhyettin Gül idaresindeki 06 SN 338 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolunun 25'inci kilometresinde tüneller mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhyettin Gül (51) ile araçta bulunan Gülseren (46), Esmanur (18), Furkan (17), Zeynep Berfin Gül (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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