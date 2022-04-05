Son dakika haber: Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de sınır kapısındaki kontrol sırasında aracından uyuşturucu attığı tespit edilen tır sürücüsü gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınır kapısındaki kontrol sırasında aracından uyuşturucu attığı tespit edilen tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.F'nin yurda uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine sınır kapılarında önlem aldı.

Yurda giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda x-ray kontrolüne sevk edilen tırın sürücüsünün, kontrol sırasında aracından dışarı bir paket attığı belirlendi.

Kontrolde, paketin içerisinde 1 kilo 300 gram esrar olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Y.F. ile aynı firmada çalışan sürücü G.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title