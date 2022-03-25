Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2017'den beri 17 bin 500 çocuk silahlı gruplardan kurtarıldı - Haberler

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Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2017'den beri 17 bin 500 çocuk silahlı gruplardan kurtarıldı

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2017'den beri 17 bin 500 çocuk silahlı gruplardan kurtarıldı

Son dakika haber... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 2017'den bu yana silahlı grupların elinden 17 binden fazla çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 2017'den bu yana silahlı grupların elinden 17 binden fazla çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) KDC Temsilcisi Edouard Beigbeder, yaptığı açıklamada, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupların elinden 17 bin 500 çocuğun kurtarıldığını belirtti.

Kurtarılan 17 bin 500 çocuktan 10 bininin entegrasyon programlarından yararlandığı aktaran Beigbeder, UNICEF'in sadece 2021'de 3 bin 300 çocuğu kurtardığı ve ilgilendiği bilgisini paylaştı.

Beigbeder, bu rakamların sadece UNICEF ve diğer ortaklarının tespit edebildiği rakamlar olduğunun altını çizerek gerçek çocuk savaşçı rakamlarının bu rakamların çok daha üstünde olduğunu vurguladı.

Nüfusunun yüzde 41'i 14 yaşın altında olan ülkede, ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocukların gönüllü olarak silahlı gruplara katıldığı düşünülüyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Birleşmiş Milletler, Çocuk, Kongo, Güncel, Haberler

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