Son dakika haber | Kolombiya'daki trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Kolombiya'nın güneybatısında otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Kolombiya'nın güneybatısında otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Tumaco ile Cali kentleri arasında yol alan otobüs Pan-Amerikan otoyolunda devrildi. ???????Narino yönetim merkezi trafik müdürü Albertland Agudelo, basına yaptığı açıklamada, kazada 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını belirtti. Kaza yerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Kolombiya Güncel Haberler Son Dakika

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