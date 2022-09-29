Son dakika haber... Kolombiya'da en az 10 silahlı grup tek taraflı ateşkes ilan etti

Kolombiya'da en az 10 silahlı grup, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun barış çağrısının ardından tek taraflı ateşkes ilan etti.

Ateşkes adımları, Petro'nun seçim kampanyası süresince ülkedeki silahlı gruplarla barış süreci başlatma vaatleri ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) liderlerinin tutuklanma emrinin 3 ay süreyle kaldırılmasının ardından geldi.

Barış Yüksek Komiseri Ivan Danilo Rueda, ateşkes ilanına dair basına yaptığı açıklamada, "Her grup kendi kimliği, doğası ve motivasyonu ile topyekun bir barışın parçası olma isteğini ifade ediyor. Bu süreçte onlardan öldürmemeleri ve işkence yapmamaları istendi." ifadelerini kullandı.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, ateşkes ilan eden en az 10 örgüt arasında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinden (FARC) ayrılan iki grubun yanı sıra Kolombiya Gaitanist Öz Savunma Kuvvetleri olarak da bilinen Clan del Golfo ve Sierra Nevada de Santa Marta gibi bilinen silahlı örgütler de bulunuyor.

Petro, 1986-2016 yıllarında ülkede 450 binden fazla insanın öldürüldüğü 50 yılı aşkın silahlı çatışmayı sona erdirmek için hükümetin tüm silahlı grupları barış görüşmelerine dahil edeceğini açıklamıştı.

Kasım 2016'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) devletle barış anlaşması imzalamasından sonra ülkedeki en etkin silahlı grup olma özelliğini taşan ELN ise müzakere yanlısı tutumunu vurgulamak için çeşitli tarihlerde alıkoyduğu bazı rehineleri serbest bırakmıştı.

Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ELN'in 2 binden fazla mensubunun bulunduğu belirtiliyor.