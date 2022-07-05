'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 171 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 264 şüpheliden 171'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile 21 Haziran'da başlatılan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle çoğu metamfetamin satıcısı olan şüphelilerden oluşan örgüte yönelik hava destekli 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24'ü 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme suçu'ndan olmak üzere toplam 171 şüpheli tutuklandı, 28'i ise adli kontrolle, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.