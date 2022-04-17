Son dakika haber! Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber! Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Son dakika haber! Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, 14 Nisan'da Çayırova ve Derince ilçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 1 kilo 480 gram sentetik kannabinoid, 128,45 gram metamfetamin, 330 gram sıvı metamfetamin, 30 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 250 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen A.H. I.Y. ve H.Y. tutuklandı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Uyuşturucu, Çayırova, Kocaeli, Nisan, Güncel, Haberler

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