Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İstasyon Mahallesi'nde R.Ç. ile M.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında ateş açılması üzerine M.Ç. bacağından yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. R.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli kavga Gebze Güncel Haberler

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