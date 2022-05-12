Son dakika haber... Kocaeli'de yayanın tartıştığı otobüs şoförüne bıçaklı tehdidi kameraya yansıdı

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde özel halk otobüsü şoförü, kendisini bıçakla tehdit eden yaya hakkında şikayette bulundu.

Gölcük-İzmit hattındaki özel halk otobüsü şoförü Turgay Özelçi, Değirmendere bölgesinde seyir halindeyken aracını durdurarak bir yayayla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, araca binen ismi öğrenilemeyen şüpheli bıçakla Özelçi'nin üzerine yürüdü.

Aracın güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde, şoförle tartışan yayanın araca binmesi, cebinden bıçağı çıkarması, şoföre "önüne bakacaksın, yayalara dikkat edeceksin" diye bağırması, ardından otobüsün hareket ederek olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Emniyete giderek şüpheli hakkında şikayetçi olan Özelçi, AA muhabirine, saldırganı tanımadığını söyledi.

Aracına el işareti yapan kişiyi yolcu sanarak durduğunu anlatan Özelçi, "Araca bıçakla binip üzerimize geldi. 'Gırtlağımı keseceğini' söyledi. Ben de 'Yaya olarak biraz daha hızlı hareket etmesi gerektiğini' söyledim. Yolcular bayağı bir tedirgin oldu." ifadesini kullandı.