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Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

AA - Sefa Tetik - Güncel
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Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Son dakika habere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilogram kubar esrar, 200 gram toz esrar, 490 kök ekili vaziyette kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu ve 1 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilogram kubar esrar, 200 gram toz esrar, 490 kök ekili vaziyette kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu ve 1 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ilçesi sınırları içerisinde boş bir arazide kenevir bitkisi yetiştirildiği yönünde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye 21 Temmuz'da operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilogram kubar esrar, 200 gram toz esrar, 490 kök ekili vaziyette kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

AA / Sefa Tetik - Güncel

Kenevir Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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