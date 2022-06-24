Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı Son dakika haberler: Kocaeli'nin İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı. Kocaeli'nin İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu dün düzenlenen 3 ayrı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 27,8 gram esrar, 8,25 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılardan 7'si haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.A, E.D, S.Ç, M.Y. ve A.M.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Kocaeli Gölcük Güncel Haberler Son Dakika

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