Haber : Son dakika haber... Kocaeli'de taşıdıkları yükü sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kocaeli'de taşıdıkları yükü sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

 - Güncelleme:
Son dakika haber... Kocaeli'de taşıdıkları yükü sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Kocaeli'de taşıdıkları yükü sattıkları iddia edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de taşıdıkları yükü sattıkları iddia edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dilovası'nda faaliyet gösteren bir firmadan yüklenen ve başka bir ile nakledilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan yapı malzemesinin yerine ulaşmadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Malzemeyi üçüncü kişiler aracılığıyla farklı illere sevk ederek piyasa değerinin altında satıp haksız kazanç elde eden 4 şüpheli ile satın alan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Dilovası Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title