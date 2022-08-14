Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, E.K. (23) Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde motosikletli 2 şüphelinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Güncel AA / İbrahim Aktaş Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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