Son dakika haber! Kocaeli'de samanlıkta çıkan ve kümese sıçrayan yangın söndürüldü Son dakika habere göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde samanlıkta çıkarak bitişiğindeki tavuk ve ördeklerin bulunduğu kümese sıçrayan yangın söndürüldü. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde samanlıkta çıkarak bitişiğindeki tavuk ve ördeklerin bulunduğu kümese sıçrayan yangın söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi Ceyda Sokak'taki samanlıkta yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler samanlığın bitişiğindeki tavuk ile ördeklerin bulunduğu kümes ve yanındaki evin çatı kısmına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Samanlar iş makinası ile güvenli bölgeye aktarılırken yangın ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında samanlık ve kümes kullanılamaz hale gelirken evin çatı kısmında hasar oluştu. 10 ördek yavrusu ise telef oldu. Güncel AA / Esmer Geçal Çayırova Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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