Son dakika haber! Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberi... Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın hasara neden oldu. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Aydınkent Mahallesi Hacı Mecit Bulvarı'nda Mehmet Başyiğit'e ait prefabrik evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Başiskele Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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