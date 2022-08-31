Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Son dakika haber! Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Aydınkent Mahallesi Hacı Mecit Bulvarı'nda Mehmet Başyiğit'e ait prefabrik evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Başiskele Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title