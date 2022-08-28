Otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
M.Ö. yönetimindeki 41 AHC 296 plakalı otomobil, Pelitli Mahallesi Pelitli Yolu Caddesi'nde ilerlerken karşı yönden gelen G.Ç. yönetimindeki 41 AKS 466 plakalı cip ile çarpıştı.
Kazada cipte bulunan M.E.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.E.D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel