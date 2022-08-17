Son dakika haber! Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'de motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Dilovası ilçelerinde 3 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucunda ekipler, Yalova'da düzenledikleri operasyonla şüpheliler G.M. ve A.Ş'yi yakaladı. Çalınan motosikletler bulunarak işlemleri sonrası ruhsat sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Kadir Yıldız - Güncel