Son dakika haber: Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaralayan damat gözaltına alındı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kayınpederini tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kayınpederini tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Turgut Mahallesi Kadıbayırı Sokak'ta oturan H.K, evine gelen damadı S.C. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C, tabancayla kayınpederi H.K'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.??
Kaynak: AA / Güncel