Son dakika haber | Kocaeli'de kavgada amcası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber | Kocaeli'de kavgada amcası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Son dakika haber | Kocaeli'de kavgada amcası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada amcası tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada amcası tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi Melodi Sokak'ta, bir mobilya imalathanesinde Yunus D. ile amcası Hikmet D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla bacağından yaralanan Yunus D, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Firari Hikmet D'yi Başiskele ilçesinde gözaltına alan ekipler, üzerinden çıkan 2 ruhsatsız tabancaya el koydu.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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