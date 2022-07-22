Son dakika haber... Kocaeli'de kamu arazisinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kocaeli'de kamu arazisinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

AA - Kerim Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Kocaeli'de kamu arazisinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamuya ait arazide kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamuya ait arazide kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamuya ait arazide kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 3 kilogram esrar, 200 gram toz esrar, 490 kök kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Kerim Yavuz - Güncel

Kocaeli Kenevir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title