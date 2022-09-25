Son dakika haber... Kocaeli'de kafeteryanın bacasında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haber... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kafeteryanın bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kafeteryanın bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Hacıhalil Mahallesi 1208 Sokak'ta kafeteryanın bacasından çıkan dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.??????? Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli İtfaiye Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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