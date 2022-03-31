Son dakika haber! Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkça mücadele kapsamında Gebze ilçesinde bir iş yeri ile konutta arama yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda 21 bin 400'ü kıyılmış tütünle doldurulmuş 276 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 600 paket kaçak sigara, 655 sökülmüş tütün bandrolü, bandrolleri sökülmüş birer kilogramlık paketlerde 37 kilogram tütün, 25 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ile sigara sarmada kullanılan 2 kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kaçak Sigara, Kocaeli, Sigara, Gebze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title