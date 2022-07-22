Son dakika haber! Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü. Balçık Mahallesi Kömürcüler Sokak'ta bir geri dönüşüm tesisinin açık alanındaki depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerine ait ofiste de hasar oluştu. AA / Esmer Geçal - Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.