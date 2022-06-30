Son dakika haber | Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak alkol imhası sırasında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu. AA / Esmer Geçal - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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