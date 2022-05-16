Son dakika haber! Kocaeli'de ev yangınında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Mevlana Mahallesi 893/1 Sokak'ta Z.O'ya (78) ait müstakil evin mutfağında evde yalnız olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde dumandan etkilenen yaşlı kadın, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.O'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, mutfakta hasar oluştu.