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Son dakika haber | Kocaeli'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü

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Son dakika haber | Kocaeli'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı damadı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı damadı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kazım Karabekir Mahallesi Yenidevir Sokak'ta, eşi Zeynep E. ile boşanma aşamasında olan Murat E. ile kendisiyle konuşmak için gelen kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Murat E, kayınpederi Akçay'ı bıçakla, kavgayı ayırmaya çalışan eşini de çekiçle başına vurarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Akçay, ambulansla kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zeynep E. ise sevk edildiği Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kazım Karabekir Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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