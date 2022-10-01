Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haber... Kocaeli'de çalıntı otomobille polisten kaçan 3 kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan çalıntı araçtaki 3 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan çalıntı araçtaki 3 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde seyreden 41 AGT 554 plakalı otomobilin çalıntı olduğunu tespit etti.

Ekipler, araçtaki 3 kişiye "dur" ihtarında bulundu, ancak şüphelilerin durmaması nedeniyle otomobil takibe alındı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından araç, D-100 kara yolu yan yol Ovacık Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta arama yapan polisler, şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Başiskele Tragger Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title