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Son dakika haber... Kocaeli'de çalılar arasında mahsur kalan martıyı itfaiye kurtardı

AA - Hande Durmuş - Güncel
Son dakika haber... Kocaeli'de çalılar arasında mahsur kalan martıyı itfaiye kurtardı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalılık alanda mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalılık alanda mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kadıköy Mahallesi Ziyagökalp Caddesinde binalar arasındaki çalılıkta martı sesi duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Ekipler, dikenler arasında mahsur kalan martıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Bu sırada, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen çevredekiler, kurtulma anını alkışlarla karşıladı.

Ekipler, martıyı bir kutuya koyarak kontrol amaçlı ORMANYA Doğal Yaşam Parkı'ndaki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

AA / Hande Durmuş - Güncel

Kadıköy Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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