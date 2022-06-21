Son dakika haber... Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheliden biri tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheliden biri tutuklandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'de bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan ve Gülten Ş'nin ateşli silahla kasten öldürülmesi, Tarık Ö. ve Tayfur D'nin yaralanmasıyla ilgili Y.Ş. ve H.Ş. aynı gün görevli ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.Ş. adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title