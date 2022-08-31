Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon gündem: Bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı

Güncel Haberler

Afyon yerel gündem haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, çay ocağı önünde silahla karnından ve ayağından vurularak yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, çay ocağı önünde silahla karnından ve ayağından vurularak yaralandı.

Şahabettin Bilgisu Caddesi Yalı Cami Sokak'taki çay ocağının önünde çay içen Ü.S, sokağa gelen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Ü.S, hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kocaeli Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title