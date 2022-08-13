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Atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın hasara neden oldu

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde atıl durumdaki fabrikaya ait binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Hacı Halim Mahallesi'nde atıl durumdaki fabrikaya ait binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, bahçede bulunan bazı ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında binada hasar oluştu, bazı ağaçlar zarar gördü.

Yangının neden çıktığına ilişkin incelemeler sürüyor.

AA / Zeynep Hatice Karagöz - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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