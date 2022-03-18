Son dakika haber... KOAH hastasına paletli ambulansla ulaşıldı

TUTAK, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan ve oksijen tüpü biten KOAH hastası 65 yaşındaki Mehmet Çarboğa, sağlık ekiplerinin zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Bolaşlı köyünde aniden rahatsızlanan ve oksijen tüpü biten KOAH ile epilepsi hastası Mehmet Çarboğa'nın yakınları, 112 Acil Sağlık Merkezi'nden yardım istedi.

Köy yolunun kardan kapalı bulunması nedeniyle bölgeye biri paletli iki ambulans yönlendirdi. Yolu açık bulunan komşu köye ulaşan sağlık ekipleri, buradan paletli ambulansla karlı dağları aşarak hastaya ulaştı.

İlk müdahalesi evde yapılan Çarboğa, paletli araçla komşu köyde bekletilen diğer ambulansa nakledildi.

Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan Çarboğa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çarboğa'nın kızı Ayşe Aksoy, babasını hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Banyodan çıktığımda babam yerde baygın yatıyordu. Haber verdim ve komşular yetişti. Oksijene bağladılar ama tüpü bitmişti. Kar nedeniyle yolumuz kapandığı için hastaneye götüremedik. Ekipler babamı alıp hastaneye ulaştırdı." diye konuştu.