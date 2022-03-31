Son dakika haber! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Kıbrıs konusunda top uluslararası camianın sahasındadır"
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Son dakika haberleri: KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
ANKARA (AA) - KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.