Son dakika haber! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Kıbrıs konusunda top uluslararası camianın sahasındadır" - Haberler

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Son dakika haber! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Kıbrıs konusunda top uluslararası camianın sahasındadır"

AA - Güncel
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Son dakika haberleri: KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

ANKARA (AA) - KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika haber! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs konusunda top uluslararası camianın sahasındadır

Son dakika haber! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs konusunda top uluslararası camianın sahasındadır

Son dakika haber! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs konusunda top uluslararası camianın sahasındadır

AA / Güncel

Tahsin Ertuğruloğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Kıbrıs, Güncel, Haberler

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