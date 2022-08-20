Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YEE Başkanı Ateş'i kabul etti

Bir son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının kendi sesini farklı ülkelerde YEE aracılığıyla duyurmaya başladığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının izolasyonlara rağmen her alanda ilerlemeye devam ettiğini belirten Tatar, YEE'nin gerçekleştirdiği faaliyetlere mümkün olduğunca katıldığını dile getirdi.

Tatar, KKTC'nin bir devlet olduğunu ve karşı tarafın bunu görmezden geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türküne her türlü saldırıyı yapmış bir zihniyetle karşı karşıyayız. Burada sürdürülebilir bir yapının oluşması için karşı tarafın herhangi bir gayreti yoktur. Bizi bu Ada'da azınlığa düşürmek istemektedirler. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle kendi yapımızı güçlendirmekteyiz. Kıbrıs Türk gençliğinin farklı etkinliklere katılması, onlara moral ve motivasyon sağlayacaktır."

"Türkiye Cumhuriyeti bizi her zaman desteklemektedir"

KKTC'li gençlerle gurur duyduklarının altını çizen Tatar, bütün sıkıntılara karşın KKTC'yi tanıtmak adına çalışan, mücadele eden bir halk olduğunu ve her alanda başarı gösterildiğini belirtti.

Tatar, "Ana vatan Türkiye, farklı Türk devletlerinde yaptığı etkinliklerde de Kıbrıs Türk halkının daha iyi bir noktaya gelmesine destek olmaktadır. Ben her zaman bağımsızlığımızı savundum. Türkiye Cumhuriyeti, bizi her zaman desteklemektedir." dedi.