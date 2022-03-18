Son dakika haber | Kızıltepe Kaymakamı Çam, şehit ve gazi aileleriyle buluştu

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, eşi Dilek Çam, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Deniz Çezik, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik, İlçe Müftüsü Mahsun Taşçı, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Salih Tekin ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Çam, Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyetinin doğuşunda önemli anların yaşandığı bir tarih olduğunu belirtti.

Geleceğe adım atarken tarihi hatırlayarak ve tarihten ders alınarak geleceğin inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Çam, "Çanakkale Zaferi, bir milletin kanıyla canıyla bağımsızlığın tesis edildiği gündür. Her bir gidenin geriye dönmemek üzere sevdikleriyle vedalaştığı sadece bayrak inmesin, vatan bölünmesin ve bağımsızlığımız elimizden alınmasın diye canını feda ettiği gündür." dedi.