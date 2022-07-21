Kız kardeşinin erkek arkadaşını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2) 'KÜFREDİNCE ÖLDÜRDÜM'Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Romishi Akmatova, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'KÜFREDİNCE ÖLDÜRDÜM' Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Romishi Akmatova, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akmatova'nın ifadesinde, "Kız kardeşimi sürekli dövüyordu. Yine gece dövmeye başlamış. Ben de konuşmak için geldim. Birlikte sokağa çıktık. Bana küfredip saldırmaya kalkınca dayanamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel Güncel Haberler

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